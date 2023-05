Al rendir este miércoles su Cuarto Informe de Actividades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, sentenció que se queda en el cargo hasta abril del 2025 y en clara alusión a las declaraciones del gobernador, Enrique Alfaro, instó a los universitarios a ejercer sus derechos políticos.

“Coincido plenamente que ningún recurso universitario debe usarse o emplearse en ninguna otra cosa que no sean las tareas sustantivas de la Universidad, coincidencia total, pero las y los universitarios tenemos derechos políticos y todos los universitarios puede, y no sólo puede, deben ejercerlos. Al contrario, les pido a todos ustedes que invadan la vida pública porque nada mejor le puede pasar a la vida pública de Jalisco que los universitarios participen activamente en todos los partidos políticos”.

Villanueva Lomelí insistió en que va al diálogo, entre otras cosas, para construir las tres preparatorias que hacen falta y concluir los centros universitarios de Tlaquepaque, Tlajomulco y Chapala.

Dejó claro, sin embargo, que en este no cederá ni un milímetro de dignidad y autonomía. (Por Gricelda Torres Zambrano)