Continúa la tensión en el municipio de Tequila, Jalisco, luego que se diera a conocer la vinculación a proceso del contralor del Ayuntamiento, Ramsés “N” por el presunto delito de usurpación de funciones.

Este jueves en las cuentas oficiales de redes sociales del Ayuntamiento tequilense, fue publicado un desplegado haciendo alusión y atacando a Ramsés “N”; se le señala de prepotención, nepotismo y malos manejos al interior del Gobierno local.

Además, se menciona que el contralor Ramsés habría participado de alguna manera en el intento de limitar las actividades de trabajadores municipales.

De acuerdo con información disponible, el hoy vinculado a proceso había recibido su nombramiento sin contar con título universitario, un requisito mínimo indispensable. (Por Gustavo Cárdenas)