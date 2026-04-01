Luego de que Movimiento Ciudadano Nacional, por órdenes de Jorge Álvarez Máynez, votara a favor del Plan B de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador del estado, Pablo Lemus, aceptó que no fue consultado al respecto, sin embargo dijo, el partido de Jalisco se cuece aparte.

“No fui consultado de esta medida por parte de la dirigencia nacional. Pero no importa, MC Jalisco se cuece aparte. Somos en Jalisco un movimiento político cercano a la ciudadanía, porque eso es congruencia política, congruencia ciudadana. Que cada quien vote, que cada quien haga lo que en su conciencia política está, no lo que ordene un partido político, una diligencia”.

Lemus Navarro reiteró que Movimiento Ciudadano está a favor de la reducción en gastos burocráticos, pero no en violentar la autonomía de cada entidad. (Por Edgar Flores Maciel)