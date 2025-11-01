La Fiscalía capitalina y la SSC informaron la vinculación a proceso de Andy “N” y Geovanni “N” por el homicidio del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido el 9 de octubre en la Ciudad de México.

Según las indagatorias, tres motocicletas le cerraron el paso y varios sujetos (entre ellos los imputados) le dispararon antes de huir.

Andy “N” fue detenido el 17 de octubre tras una persecución en Gustavo A. Madero, mientras que Geovanni “N” cayó durante cuatro cateos realizados el 20 de noviembre, en los que también se aseguraron un arma y celulares.

Un juez ordenó prisión preventiva para ambos en el Reclusorio Sur y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.