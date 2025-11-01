Transportistas y campesinos en Jalisco se sumaron a las protestas con la toma de la alcaldía de Ciudad Guzmán y el cierre de al menos cinco carreteras, incluidas tres autopistas de cuota: Ocotlán (en la caseta), Guadalajara–Tepic (en el Trapichillo) y Guadalajara–Colima (en Sayula).

La UdeG suspendió clases presenciales en los centros universitarios de la Ciénega (Ocotlán, Atotonilco y La Barca) ante la imposibilidad de traslado para miles de alumnos, quienes hoy tomarán clases virtuales.

Los bloqueos comenzaron después de las 11:00 horas, tras un fallido intento de diálogo en la SADER, donde productores exigieron precios justos no solo para el maíz.

En Ciudad Guzmán, agricultores —principalmente de limón— cercaron la presidencia municipal y mantienen cerrados los accesos en espera de una mesa de negociación.