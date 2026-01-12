Un juez de control inició proceso penal contra Samuel “N” y Josué “N”, señalados como presuntos participantes en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras una audiencia de varias horas, el juez determinó que existen elementos suficientes para imputarlos por homicidio calificado y lesiones, por lo que ordenó prisión preventiva oficiosa y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.