Dos hombres fueron vinculados a proceso por cohecho con prisión preventiva por seis meses tras su detención en un presunto call center clandestino en la colonia Antigua Penal de Oblatos, en Guadalajara.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los imputados habrían ofrecido dinero y un vehículo a agentes para evitar su detención durante el operativo.

En el inmueble se aseguraron equipos telefónicos, tarjetas SIM y libretas con datos de posibles víctimas, utilizados para fraudes relacionados con supuestos accidentes.