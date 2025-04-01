El Consejo General del INE dio la bienvenida a sus tres nuevos integrantes, Arturo Chávez, Denisse Gómez y Yasahara Cruz, quienes apenas anoche recibieron el visto bueno por parte de la mayoría del Pleno de la Cámara de Diputados. Al participar en su primera sesión, el ex director de Talleres Gráficos de México, Arturo Chávez, así se expresó.

“La autonomía debe de ser la base del trabajo de esta institución, pero entendamos la autonomía como parte de una institución que pertenece al Estado mexicano. Nosotros no somos enemigos del gobierno, nosotros no somos enemigos de los partidos políticos, nosotros no somos enemigos de la iniciativa privada, nosotros somos parte de un Estado y debemos tener canales de diálogo con toda la sociedad mexicana. A eso me comprometo, a construir puentes que nos permitan una nueva cultura democrática en este país”.

Previamente, la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, tomó protesta a los nuevos consejeros. (Por Arturo García Caudillo)