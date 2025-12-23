Víctor Manuel “N”, alias “El Araña”, propietario del taller donde fue asesinada la familia Gil Ferrer, fue vinculado a proceso por homicidio calificado tras una audiencia en Puente Grande.

El juez ordenó prisión preventiva por un año y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue detenido el 18 de diciembre en Tonalá, luego de permanecer ilocalizable desde el cateo de su taller. Las víctimas, dos adultos y dos menores, fueron halladas sin vida dentro de su camioneta abandonada en agosto pasado en la colonia San Andrés, de Guadalajara.

La investigación apunta a que el crimen ocurrió días antes en el taller.