Un juez de control vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias El Comandante, por su presunta participación como coautor material en el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, encontrados sin vida el 17 de septiembre pasado.

La audiencia concluyó con la imputación formal presentada por la Fiscalía del Estado de México.

El juez dictó prisión preventiva contra el acusado mientras continúan las investigaciones sobre el doble asesinato.