René ‘N’, El Rhino, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan y San Juan Nuevo, Michoacán, fue vinculado a proceso.

En audiencia, un juez federal dictaminó también prisión preventiva oficiosa tanto para él, como para su cómplice Fabián ‘N’, quienes es señalado de forma parte del grupo de autodefensas de Tancítaro.

El presunto jefe de plaza de la región oriente michoacana enfrenta cargos por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo.