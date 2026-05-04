La Fiscalía del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Emma Yesenia Rubí “N”, expolicía municipal de Guadalajara, por su presunta participación en el feminicidio de una mujer, ocurrido el 31 de agosto de 2025.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue privada de su libertad frente a una tienda de abarrotes y, al día siguiente, su cuerpo fue localizado en un canal del municipio de El Salto.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.

Como medida cautelar, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años.

En el caso también están implicados dos hombres: uno se encuentra recluido por un delito federal y otro falleció en Sinaloa. (Por Edgar Flores Maciel)