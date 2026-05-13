Luis Antonio “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en abuso sexual infantil, por lo que permanecerá en prisión preventiva durante dos años.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 7 de mayo en un negocio de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, donde el acusado fue captado en video realizando tocamientos a una menor.
Vinculan a proceso a hombre captado en video cuando abusó de una menor en Guadalajara
