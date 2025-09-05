Héctor de Jesús fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por seis meses, acusado de delitos contra representantes de la autoridad, resistencia y lesiones dolosas, tras desarmar a un policía y disparar en Tequila.

El hecho ocurrió el 31 de agosto, cuando intentó impedir el arresto de un amigo por faltas administrativas en la Calle Juárez.

Durante el forcejeo, quitó la pistola a un oficial y realizó al menos 14 disparos al suelo, cuyas esquirlas lesionaron a tres policías municipales.

Turistas se resguardaron en el quiosco mientras cinco elementos lograron someterlo.