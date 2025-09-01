La Cámara de Diputados prepara reformas al Código Fiscal de la Federación para erradicar la facturación falsa y la evasión fiscal.

El secretario de la Comisión de Hacienda, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que las reformas a las leyes que rige la fiscalización no son suficientes para atacar un grave problema que atenta contra la hacienda pública, se requiere, dijo, voluntad política del gobierno.

“Detonar toda la fuerza del Estado mexicano para atacar un flagelo que es organizado, que es constituido y dirigido por una casta política criminal muy peligrosa”.

Mientras tanto, pondrán candados para prevenir los delitos fiscales. (Por Felipe Barrera Jaramillo)