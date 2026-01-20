Lento, pero avanza el caso por la desaparición forzada de Fernando Serrano Arizmendi, visto por última vez el 20 de julio del 2025 en la colonia El Vado de Tonalá. Su vehículo fue localizado en una brecha y el pasado miércoles fue detenido un segundo implicado, así lo explicó para Notisistema Eduardo Serrano, hermano del todavía hoy desaparecido.

“De ahí se empieza a venir las investigaciones, se detiene a esta mujer, se vincula a proceso, se le da prisión preventiva y queda bailando todavía varios personajes ahí, varios implicados; entonces uno de ellos se detuvo el pasado miércoles, el jueves se presentó ante el juez y el día de hoy se le vinculó a proceso, con un año de prisión preventiva”.

El vehículo de Fernando Serrano fue encontrado en la colonia La Ladrillera, en Tonalá, a menos de 100 metros de una fosa clandestina. (Por Gustavo Cárdenas)