Fue vinculado a proceso el hombre responsable de la muerte de un joven, hijo de académicos de la Universidad de Guadalajara.

La Fiscalía de Jalisco informó que José Juan “N”, detenido el pasado 20 de agosto tras tomar un vuelo procedente de Colombia, fue vinculado, ya que se le investiga por delitos relacionados con la desaparición de personas y homicidio calificado.