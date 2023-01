Fue vinculado a proceso Moisés “N”, la única persona encarcelada por el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval.

Este hombre es cuñado de “El Chopa”, señalado por las autoridades estatales como el autor intelectual del crimen.

A Moisés se le imputa el delito de homicidio calificado en perjuicio del ex mandatario estatal y de homicidio en grado de tentativa en perjuicio del escolta del ex gobernador.

El juez que conoció del caso le dictó prisión preventiva oficiosa por seis meses. (Por José Luis Escamilla)