Robert James Ritchie, mejor conocido por su nombre artístico Kid Rock, es un cantante, compositor y actor estadounidense, 5 veces nominado a los Premios Grammy. Kid Rock es conocido por su estilo musical, que fusiona rap con rock, blues, heavy metal, funk y country.

Aunque su carrera artística comenzó en 1988, se hizo mundialmente conocido con su álbum Devil Without a Cause (Demonio sin causa) lanzado en 1998 por Atlantic Records, sobre todo con sus sencillos “Bawitdaba”, “Cowboy” y “Only God Knows Why”, llegando a vender 11 millones de copias.

Kid Rock llega hoy a los 52 años de edad.