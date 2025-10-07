Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra Gustavo Botello Rodríguez, alias “Viejón” o “Tavo”, presunto jefe operativo de “La Barredora”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en el municipio de Tlajomulco, Jalisco.

En audiencia inicial, la Fiscalía General de la República aportó los datos de prueba suficientes para que el juez en el Estado de México, determinara procesar a Botello Rodríguez, por los delitos contra la salud, posesión de armas de fuego, granadas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.