Fueron vinculadas a proceso seis de las 13 personas arrestadas por el homicidio de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz.

A David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N” se les imputaron delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, con prisión preventiva y dos meses de plazo para investigación complementaria.

Francisco “N” y Norma “N” enfrentarán cargos por narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, caso que pasará al fuero federal.

Además, Arturo “N” recibió prisión preventiva por delitos contra la salud y posesión indebida de documentos, en espera de definir su situación jurídica el 27 de agosto.

Por separado, Nery “N” fue acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.