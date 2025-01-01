El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que en los pasados diez meses, el número de mexicanos en situación migratoria irregular en Estados Unidos se redujo 91 por ciento.

En ese lapso, los casos descendieron de 3 mil 640 a 285, la cifra más baja en 50 años.

De la Fuente atribuyó la disminución al modelo humanista de México, enfocado en atender las causas estructurales de la migración y en rechazar su criminalización.

Reiteró además que la Cancillería mantendrá la protección y el apoyo a los connacionales en el extranjero.