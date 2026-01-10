Tres hombres fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva por su presunta participación en el robo a una empresa textil en la colonia Santa Teresita, en Guadalajara.

Los imputados fueron detenidos tras la intervención de la policía municipal y la integración de la carpeta por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El atraco ocurrió el pasado 12 de diciembre en un taller de maquila, donde la víctima fue amagada con armas de fuego.

Uno de los sospechosos fue capturado en el sitio y dos más tras intentar huir.

Un cuarto implicado logró escapar y es buscado por las autoridades.