Un petrolero cargado con 85 mil barriles de crudo procedente de México arribó a La Habana, Cuba.
El buque zarpó el 5 de enero desde la terminal de Petróleos Mexicanos en Coatzacoalcos con destino a la refinería Ñico López, según plataformas de rastreo y análisis especializados.
El envío ocurre tras la intervención estadounidense en Venezuela, por lo que ha generado atención internacional por su posible impacto en las relaciones con Washington.
Buque mexicano llega a Cuba con 85 mil barriles de crudo
