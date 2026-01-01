Un petrolero cargado con 85 mil barriles de crudo procedente de México arribó a La Habana, Cuba.

El buque zarpó el 5 de enero desde la terminal de Petróleos Mexicanos en Coatzacoalcos con destino a la refinería Ñico López, según plataformas de rastreo y análisis especializados.

El envío ocurre tras la intervención estadounidense en Venezuela, por lo que ha generado atención internacional por su posible impacto en las relaciones con Washington.