La Fiscalía de Tabasco logró la vinculación a proceso de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder del grupo criminal La Barredora, por el delito de peculado.

El juez de control ratificó la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá en agosto de 2026.

El exfuncionario, detenido el pasado 7 de abril, ya se encontraba recluido en el penal del Altiplano por otros delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.