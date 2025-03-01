Previendo un temporal de lluvias muy copioso este 2026, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció el programa anual de bacheo emergente, en el que se prevé utilizar 11 mil toneladas de asfalto para tapar los baches, agujeros y hasta socavones que puedan aparecer o resurgir durante las tormentas que caerán en la Perla Tapatía, así lo explicó María Elena Zamago, directora de Pavimentos del municipio.

“La atención de reportes ciudadanos, como siempre les he comentado, los ojos de las personas, de la ciudadanía son muy útiles para nosotros, a pesar de que tenemos diferentes formas de alimentar nuestra base de datos, que esta se actualiza todos los días, tan solo en los meses de enero y febrero el promedio de reportes que recibíamos diariamente eran entre seis y ocho reportes, ya en este mes de marzo, ya eleva un poco la cantidad de reportes recibidos a 13 reportes”.

El operativo de bacheo emergente en Guadalajara comenzará a mediados de mayo, cuando se espera comiencen las primeras lluvias constantes. (Por Gustavo Cárdenas)