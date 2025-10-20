Tres hombres identificados como Martín “N”, Silverio Eduardo “N” y Luis Fernando “N” fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado, tras ser detenidos cuando intentaban sustraer artículos de una bodega en la colonia Providencia, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de septiembre, cerca de la Parroquia La Madre de Dios, cuando policías sorprendieron a los sospechosos cargando objetos en un vehículo.

Se recuperaron bienes valuados en 50 mil pesos, entre ellos herramientas, equipo electrónico y una laptop.

Un juez de control calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva de un año mientras continúan las investigaciones.

RES MURAL LAC