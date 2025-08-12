El vicealmirante Roberto “N” y nueve integrantes de la Secretaría de Marina, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, por el caso de huachicol fiscal documentado en Tamaulipas.

El juzgador dio un plazo de investigación complementaria de seis meses.

Durante la audiencia se explicó que, aparentemente, estos sujetos habrían facilitado el acceso de millones de litros de hidrocarburos a territorio mexicano, haciéndose pasar por aditivos, cuando en realidad se trataba de diésel.