La Zona Metropolitana de Guadalajara registró una jornada violenta la madrugada de este sábado con ataques armados en Tlaquepaque y Zapopan.

En la colonia Las Pomas, de Tlaquepaque, cuatro mujeres fueron baleadas: dos murieron en el lugar y dos más resultaron heridas.

En Santa Margarita, en Zapopan, un hombre, de 47 año,s fue asesinado de tres disparos tras haber recibido amenazas previas.

En tanto, en El Colli Urbano, otro hombre fue lesionado al salir de una tienda de abarrotes mientras que en Paraísos del Colli se reportó un enfrentamiento entre policías y un sujeto atrincherado en una vivienda, donde un oficial resultó herido.