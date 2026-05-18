Habitantes del municipio de Charapan quedaron atrapados este lunes en medio de enfrentamientos entre grupos armados que se extendieron hacia la comunidad de Cocucho, en la Meseta Purhépecha.

Videos difundidos por pobladores muestran el temor vivido por familias y trabajadores agrícolas, incluidos cortadores de aguacate que quedaron en medio de las balaceras.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas fallecidas o lesionadas.

Durante los hechos, hombres armados incendiaron dos camiones de carga y los atravesaron sobre una carretera para impedir el ingreso de corporaciones de seguridad.

Posteriormente, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo para recuperar el control de la zona.

La violencia ocurre un día después de un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación contra la Ronda Comunal de Sevina, donde murieron dos elementos de seguridad.