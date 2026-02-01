El peso mexicano inició la semana con ganancias frente al dólar de Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda nacional registró una apreciación de 0.37 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubicó en 17.27 unidades por billete verde.

Especialistas señalaron que en esta semana, el comportamiento del peso estará influido por los movimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el desempeño de otras monedas vinculadas a materias primas.