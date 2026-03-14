La edición número 26 del Vive Latino comenzará este sábado en el complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP, donde se prevé la asistencia de alrededor de 75 mil personas por jornada.

Organizadores del festival destacan que el escenario principal contará con pantallas tipo IMAX, una novedad en el evento.

Además, señalan que esta edición amplía su diversidad musical con artistas como El Gran Combo de Puerto Rico y presentaciones especiales de Paulina Rubio junto a otros invitados. (Por Pilar Gutiérrez)