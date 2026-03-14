Elementos de la Policía del Estado localizaron en Zapopan un predio presuntamente utilizado para resguardar vehículos robados, tras seguir por GPS una camioneta Toyota Tacoma reportada como robada horas antes en San Pedro Tlaquepaque.

El seguimiento fue realizado por el Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular con apoyo de la Unidad de Drones Cybertruck de la Comisaría de Inteligencia, lo que permitió ubicar la finca en las calles San Carlos y San Rafael, en la colonia Los Cajetes.

En el lugar se identificó la camioneta sustraída y otros tres automotores con reporte de robo reciente.

Las autoridades presumen que en el sitio se remarcaban y desmantelaban unidades para vender sus autopartes.

El Ministerio Público fue notificado y ordenó resguardar el inmueble mientras se tramita una orden de cateo. (Por Edgar Flores Maciel)