Mediante el Programa Vivienda para el Bienestar el Gobierno de la República entregó en 2025 cerca de 400 mil casas, así lo informa la titular de Sedatu, Edna Vega.

“En total para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393 mil 686 viviendas a través de Infonavit y de Conavi en todo el país. Quiere decir que se superó la meta. Si ustedes recuerdan en la conferencia pasada estábamos alcanzando las 390 mil, ahora superamos un poquito más. Esto representa entonces que se beneficiará a 1.4 millones de personas en 478 proyectos en 31 entidades”.

Se otorgaron 420 mil subsidios en todo el país, siendo el Estado de México la entidad más beneficiada con alrededor de 100 mil créditos. (Por Arturo García Caudillo)