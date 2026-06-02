El Gobierno de Jalisco y la aerolínea Volaris anunciaron la puesta en marcha de 10 nuevas rutas aéreas para fortalecer la conectividad del estado con destinos nacionales e internacionales.

Desde Guadalajara se habilitaron vuelos a Salt Lake City, Detroit, Reynosa, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Los Mochis, mientras que desde Puerto Vallarta se incorporaron conexiones a Aguascalientes, Puebla y San Luis Potosí.

Durante la inauguración del vuelo Guadalajara–Salt Lake City, autoridades destacaron que la expansión favorecerá el turismo, los negocios y la inversión.

Además, resaltaron que la ruta Guadalajara-Seattle cumple 10 años de operación y, junto con otras aerolíneas, supera ya los 30 vuelos semanales entre Jalisco y esa ciudad estadounidense.