La aerolínea Volaris anunció un incremento de tarifas y una reducción de frecuencias para enfrentar el aumento en el precio de la turbosina.

La estrategia contempla alzas de doble dígito en vuelos nacionales e internacionales, así como mayores costos en servicios complementarios.

Además, la compañía ajustará su operación con una disminución de capacidad: 2 por ciento en abril y hasta 9 por ciento en mayo, sin cancelar rutas, con el fin de preservar liquidez.

En el primer trimestre reportó pérdidas por 71 millones de dólares, pese a un aumento de ingresos de 14 por ciento.

La empresa atribuye el encarecimiento del combustible (que subió 16 por ciento) a factores internacionales, incluido el conflicto en Medio Oriente.