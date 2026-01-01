Un doble percance vial se registró la madrugada de este martes en la colonia Tabachines de Zapopan, luego de que un automóvil compacto volcara en el cruce de Paseo de las Araucarias y Paseo de las Caobas.

El conductor, presuntamente a exceso de velocidad, perdió el control y dejó el vehículo abandonado en una pendiente.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y abanderaron la zona con una patrulla para prevenir más accidentes.

Mientras esperaban la llegada de la grúa, un motociclista de aproximadamente 30 años descendió por la misma pendiente; al percatarse de la unidad policial, sufrió una falla mecánica en los frenos, derrapó varios metros e impactó contra la patrulla, quedando lesionado sobre el asfalto.

Paramédicos de la Cruz Verde brindaron atención al motociclista, quien presentaba múltiples lesiones y una posible fractura en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital.

Las autoridades investigan el paradero del conductor del vehículo volcado, quien podría ser responsable de los daños y de las afectaciones derivadas del segundo accidente. (Por Edgar Flores Maciel)