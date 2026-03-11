Tlajomulco no descarga aguas residuales al canal de las Pintas como acusó el SIAPA, pero sí hay elementos para voltear hacia el colector de Arroyo Seco, en el municipio de Tlaquepaque, considera el director de Infraestructura Hidrosanitaria, Héctor Gabriel Chaires Muñoz.

“Sí, se señala no propiamente al municipio, sino puntos específicos que se encuentran dentro de Tlaquepaque, pero por ejemplo corresponden al colector Arroyo Seco, que ese colector, es un colector metropolitano que le sirve a varios municipios y los desbordamientos son en el límite municipal, no es agua que venga propiamente de este colector. De hecho el municipio no tiene descargas al colector de Arroyo Seco”.

Indica que algunos fraccionamientos como Villa Fontana y Los Olivos, son administrados por el propio SIAPA. (Por Gricelda Torres Zambrano)