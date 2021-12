El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer el resultado de la consulta del Pacto fiscal, donde el SÍ a la revisión del acuerdo que se tiene con la federación obtuvo el 94.7 por ciento de los votos, mientras que por el NO se decantó el 5.2 por ciento. Fueron más de 449 mil opiniones recabadas.

Esta tendencia de opiniones se mantuvo igual tanto en los adultos como en los menores de edad. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez Hönhe, confirmó que el resultado fue insuficiente para que la consulta sea vinculante:

“Que los resultados de este objetivo no resultan vinculantes dado que no se alcanzó el porcentaje de participación que fija el artículo 104 de la Ley de Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco para este fin”.

Durante su discurso, la presidenta del IEPC señaló que ellos atendieron las indicaciones para el desarrollo de la consulta y afirmó que fue un éxito la logística del proceso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)