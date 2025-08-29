Una camioneta tipo familiar terminó volcada sobre su toldo la tarde de este viernes, luego de que su conductora perdiera el control y se impactara contra el camellón central de la avenida Manuel Acuña, a la altura de la calle Orquídea, en la colonia Monraz, zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan.

De acuerdo con vecinos del lugar, el fuerte impacto alertó a quienes se encontraban cerca, quienes salieron para auxiliar a la mujer. Aunque sufrió diversas lesiones, paramédicos confirmaron que se encontraba en estado de salud regular.

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Agentes de la Policía Vial acudieron al sitio para abanderar la zona y evitar otro percance, mientras continúan las diligencias correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)