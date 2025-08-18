Emiliano Miguel “N”, sobrino de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue vinculado nuevamente a proceso por homicidio calificado, tras haber obtenido previamente la libertad mediante un amparo.

El caso corresponde al ataque del 19 de septiembre de 2021 en el panteón Recinto de La Paz, en Zapopan, donde un grupo armado agredió a dos personas, entre ellas el hijo del diputado Mario Alberto Lemus Herrera, quien murió por un disparo en la cabeza.

La Fiscalía de Jalisco recuperó pruebas clave, entre ellas un casquillo calibre .380, un cargador con 14 cartuchos y videos que identifican al implicado.

Aunque Emiliano Miguel “N” fue detenido en 2023 y liberado de forma provisional, la investigación continuó hasta que un juez le dictó seis meses de prisión preventiva oficiosa, mientras se determina su sentencia. Autoridades estatales aseguraron que el caso no quedará en la impunidad. (Por Edgar Flores Maciel)