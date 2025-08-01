La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Arandas confirmó esta tarde la localización sin vida del niño de nueve años que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por un arroyo el fin de semana, junto con su madre, cuando viajaban en un vehículo.
La familia intentó cruzar la corriente y fue arrastrada aguas abajo. El cuerpo de la mujer fue localizado horas después, pero el menor seguía desaparecido.
Las labores de búsqueda se reanudaron esta mañana, logrando el hallazgo del niño cuyo cuerpo fue entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con los protocolos legales.
Con este caso, suman ya diez víctimas mortales durante el temporal 2025 en Jalisco, cinco de ellas menores de entre dos y doce años de edad.
Apenas el mismo fin de semana, una niña de nueve años murió igualmente al ser arrastrada por la corriente en el municipio de Atotonilco. (Por Edgar Flores Maciel)
Localizan a menor arrastrado por una corriente en Arandas
