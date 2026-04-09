La bolsa de Wall Street cerró en terreno positivo este 9 de abril, impulsada por expectativas de negociación entre Israel y Líbano.

El Dow Jones subió 2.85 por ciento, el S&P 500 avanzó 2.51 por ciento y el Nasdaq ganó 2.80 por ciento, tras una jornada que inició con pérdidas.

El repunte se dio luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara contactos directos con Líbano, lo que redujo la tensión geopolítica.

Aunque la inflación en Estados Unidos se mantiene elevada, la moderación en los precios del petróleo favoreció el ánimo del mercado.

Los sectores de consumo e industria lideraron las ganancias, mientras energía registró retrocesos.