La Organización de las Naciones Unidas, junto con diversas instituciones, presentó este jueves un protocolo de acción que permitirá reportar por vía telefónica posibles casos de trata de personas durante el Mundial de Fútbol que se celebrará en México.

La iniciativa surge ante la preocupación de que hasta el 99 por ciento de estos delitos no son detectados por las autoridades, según advirtieron impulsores de la campaña “Mundial Sin Trata”.

Para prevenir un posible incremento de este delito durante los meses del torneo —junio y julio—, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México estableció una colaboración con organizaciones civiles y empresas privadas como Uber.

Esta alianza cuenta con la capacitación de actores estratégicos, entre ellos personal de aerolíneas, recepcionistas de hoteles y conductores, considerados clave para detectar y reportar situaciones sospechosas.