WhatsApp comenzó a probar una posible suscripción llamada WhatsApp Premium, que ofrecería beneficios como stickers exclusivos, más chats fijados y herramientas adicionales dentro de la aplicación.

Algunos usuarios de iPhone ya visualizan en ajustes la opción para unirse a una lista de espera, aunque la empresa no ha confirmado precio ni fecha de lanzamiento.

La modalidad seguiría el modelo actual: mantener la app gratuita y sumar funciones extra para quienes paguen.

En actualizaciones recientes, la plataforma incorporó edición de mensajes, canales, chats bloqueados, comunidades y mejoras en videollamadas, funciones que podrían integrarse a la versión premium.