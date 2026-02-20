WhatsApp comenzó a probar una posible suscripción llamada WhatsApp Premium, que ofrecería beneficios como stickers exclusivos, más chats fijados y herramientas adicionales dentro de la aplicación.
Algunos usuarios de iPhone ya visualizan en ajustes la opción para unirse a una lista de espera, aunque la empresa no ha confirmado precio ni fecha de lanzamiento.
La modalidad seguiría el modelo actual: mantener la app gratuita y sumar funciones extra para quienes paguen.
En actualizaciones recientes, la plataforma incorporó edición de mensajes, canales, chats bloqueados, comunidades y mejoras en videollamadas, funciones que podrían integrarse a la versión premium.
WhatsApp prueba modalidad Premium con beneficios exclusivos
