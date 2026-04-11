El León logró su tercer triunfo consecutivo con su nuevo entrenador Javier Gandolfi, al vencer 1-0 al Puebla de visita en el estadio Cuauhtémoc en el arranque de la fecha 14 de la Liga MX.

El panameño Ismael Diaz hizo el único gol del partido; los poblanos finalizaron con 10 hombres por expulsión de José Pachuca al 84′.

Por su parte los Xolos le ganaron 2-1 a los Bravos en Ciudad Juárez y amenazan con entrar a la Liguilla.

Kevin Castañeda 43′ y Ramiro Árciga 52′, clavaron los goles de la victoria; Guilherme Castilho al 89′ de penal, descontó por los de Juárez.

Por cierto que Bravo jugó casi todo el partido con 10, pies apenas al minuto 4 fue expulsado el español Monchu. Y al 96 también recibió tarjeta roja Jesús Murillo

Un extra en el equipo de Xolos fue que por fin reapareció Gilberto Mora tras una larga lesión.

Con estos resultados el cuadro de La Fiera por primera vez en el torneo se coloca en zona de Liguilla, pues con 19 puntos ya es sexto en la clasificación y Xolos es octavo, con 18, por lo cual Atlas y Tigres salen de la lista de los 8 mejores.

Para este sábado la fecha 14 tendrá los siguientes juegos: Tigres Vs Chivas, Gallos Blancos frente a Necaxa, Atlas-Monterrey , Pachuca Vs Santos y América-Cruz Azulo en el estadio Azteca. (Por Martín Navarro Vásquez)