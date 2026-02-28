La copa FIFA del Mundial 2026 llegó a Guadalajara y ya es exhibida desde esta momento en el estadio de las Chivas.

Autoridades del Gobierno de Jalisco, de Arca Continetal, Hugo Sánchez y el brasileño, Roque Junior, estuvieron presentes, este último el único en poder tocar la copa.

Algunas familias ya se hicieron presentes y se muestran con alegría ante este evento que marca que el Mundial está cerca.

“La verdad es una experiencia poco común, la verdad es muy agradable y que bueno que estos eventos se estén dando previo al Mundial”.

“Mucha emoción, va a ser una experiencia inolvidable para mi”.

Miles de personas se esperan para hoy y mañana en el Tour de la Copa del Mundo en el Estadio Akron. (Por Martín Navarro Vásquez)