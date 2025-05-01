Cuatro vehículos estacionados en cocheras fueron incendiados de manera intencional en la colonia Infonavit La Soledad, en Tonalá.

Vecinos señalaron que el fuego habría sido provocado por ocupantes de una camioneta gris, presuntamente por conflictos previos.

Durante un operativo posterior, policías municipales detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

La rápida intervención evitó que el incendio se extendiera a más vehículos.