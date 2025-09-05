La Selección de Marruecos se convirtió en la primera clasificada del continente africano al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El cuadro marroquí goleó este viernes 5 goles por 0 a Nigeria para confirmar su pase a la cita mundialista.

Marruecos se afianzó en el Grupo E de la Eliminatoria y con puntaje ideal, 18/18 posibles, sacándole 8 de diferencia a Tanzania, su perseguidor, y 12 a Zambia, tercero en el grupo.

Al momento van 17 selecciones con boleto al Mundial FIFA 2026, que son: México, Estados Unidos y Canadá como países sedes.

Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia y Marruecos. (Por Martín Navarro Vásquez)