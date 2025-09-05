La Selección de Marruecos se convirtió en la primera clasificada del continente africano al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
El cuadro marroquí goleó este viernes 5 goles por 0 a Nigeria para confirmar su pase a la cita mundialista.
Marruecos se afianzó en el Grupo E de la Eliminatoria y con puntaje ideal, 18/18 posibles, sacándole 8 de diferencia a Tanzania, su perseguidor, y 12 a Zambia, tercero en el grupo.
Al momento van 17 selecciones con boleto al Mundial FIFA 2026, que son: México, Estados Unidos y Canadá como países sedes.
Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia y Marruecos. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡Ya van 17 selecciones con boleto! Marruecos clasifica al Mundial 2026
La Selección de Marruecos se convirtió en la primera clasificada del continente africano al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.