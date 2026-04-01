El Zoológico Guadalajara presentó a Yuji, una cría de mono patas de 39 días que permanece bajo cuidado especializado en el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal, luego de ser rechazada por su madre primeriza.

Personal del recinto implementa un esquema de crianza asistida, que incluye alimentación con fórmula enriquecida y acompañamiento constante para garantizar su desarrollo.

Como parte del proceso, se utilizan peluches y cobijas para simular el contacto materno y facilitar su futura reintegración al grupo.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde el ejemplar ha sido comparado con otros primates virales en condiciones similares.

El zoológico informó que Yuji evoluciona favorablemente y ya se trabaja en su reintroducción.